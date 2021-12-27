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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Долгожданный полет в космос телескопа "Джеймс Уэбб", стареет ли на самом деле голый землекоп, а также первые результаты анализа грунта астероида Рюгу

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики с помощью семи телескопов наблюдали за парой пульсаров в течение 16 лет и с рекордной точностью проверили совпадение предсказаний Общей теории относительности относительно динамики этой пары с экспериментом. Ученые также выяснили, что предсказания некоторых популярных альтернативных теорий гравитации (DEF-гравитации и гравитации Бекенштейна) противоречат результатам их наблюдений.

- В субботу в космос наконец-то отправился легендарный "долгострой" НАСА – космический телескоп "Джеймс Уэбб". В этом материале собраны ответы на самые частые вопросы об устройстве телескопа, его научных целях и непростой истории создания.

- Планетологи представили первые результаты анализа вещества Рюгу в лабораторных условиях. Оказалось, что оно очень пористое и содержит много гидратированных соединений и органических веществ. Это одни из самых первобытных веществ, которые исследовали в земных лабораториях. Возможно, они помогут пересмотреть теории происхождения и эволюции Солнечной системы.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Анатомы ознакомились со средневековыми письменными источниками и пришли к выводу, что легендарную казнь викингов "кровавый орел" можно осуществить". По преданию, руки и ноги приговоренной к такой казни жертвы связывали, затем на спине топором рассекали ребра и разводили их в сторону, после чего наружу вытаскивали легкие, которые символизировали распростертую на спине пару крыльев. Причем предполагалось, что жертва должна была оставаться живой на протяжении всей процедуры. Исследователи пришли к выводу, что воспроизвести "кровавого орла", описанного в письменных источниках, с набором инструментов эпохи викингов нельзя. Однако анатомически эта процедура возможна, если не учитывать, что жертва непременно бы умерла достаточно быстро от потери крови или удушья.

- Американские исследователи создали эпигенетические часы, которые позволяют оценить возраст голого землекопа по образцу ткани. А заодно убедились в том, что голые землекопы стареют – по крайней мере, на эпигенетическом уровне. Ученым удалось узнать это, построив для этого животного эпигенетические часы – набор химических меток на ДНК. Выяснилось также, что царица колонии, которая размножается, стареет медленнее, чем не размножающиеся рабочие особи. Тем не менее, существование всех остальных процессов старения у землекопа придется доказывать отдельно: известно, что эпигенетический возраст не всегда коррелирует с другими биологическими часами, например, возрастом, вычисленным по длине теломер.

- Сильный ветер – как жестокий, но небрежный преступник: оставляет много следов на месте преступления. Его основная жертва – леса. В этой статье рассказывается о том, что ученым удается узнать после изучения "улик" и кто входит в "банду ветров".

N+1 Дайджест

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