Венские переговоры по иранскому атому возобновятся 3 января

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Венские переговоры по возвращению США и Ирана к обязательствам по соглашению по иранской ядерной программе приостанавливаются и возобновится после новогодних праздников - 3 января. Об этом сообщил в своем твиттере постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Консультации в неформальной обстановке по-прежнему продолжаются в рамках венских переговоров. Но настало время новогоднего перерыва. Восьмой - не девятый - раунд переговоров по восстановлению СВПД возобновится в понедельник 3 января", - написал он.

Ранее на этой неделе Ульянов отметил достижение неоспоримых успехов на переговорах в австрийской столице по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В Вашингтоне в свою очередь заявили, что не могут назвать значительными успехи в ходе восьмого этапа венских переговоров.

Восьмой раунд переговоров начался 27 декабря в Вене.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.