Десятки тысяч жителей Колорадо эвакуированы из-за лесных пожаров
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Природные пожары бушуют в американском штате Колорадо, сообщает "Би-би-си". Губернатор штата Джаред Полис объявил режим ЧС.
Разрушены сотни домов, эвакуированы десятки тысяч человек эвакуированы. Только в городах Льюисвилл и Сьюпириор эвакуировано 30 тыс. жителей.
Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера. Власти констатируют, что положение серьезное, не исключены жертвы.
Пожары бушуют на фоне исторической засухи, разносить огонь помогает ветер скоростью до 169 км/ч.
В прошлые годы природные пожары в основном происходили в сельских районах Колорадо, но в этом году они подбираются к городам.
Причиной некоторых возгораний стали оборванные линии электропередач.
My son flew back to Seattle this evening. Here is a video he took of the Superior / Louisville fires from the plane at 5 pm. Our hearts go out to our neighbors in the fire"s path and the first responders working to save their homes and businesses. #MarshallFire pic.twitter.com/O6LXrOKCXT— Gretchen Rosenberg (@GRDenver) December 31, 2021