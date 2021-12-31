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Десятки тысяч жителей Колорадо эвакуированы из-за лесных пожаров

Десятки тысяч жителей Колорадо эвакуированы из-за лесных пожаров
Фото: Hyoung Chang/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Природные пожары бушуют в американском штате Колорадо, сообщает "Би-би-си". Губернатор штата Джаред Полис объявил режим ЧС.

Разрушены сотни домов, эвакуированы десятки тысяч человек эвакуированы. Только в городах Льюисвилл и Сьюпириор эвакуировано 30 тыс. жителей.

Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера. Власти констатируют, что положение серьезное, не исключены жертвы.

Пожары бушуют на фоне исторической засухи, разносить огонь помогает ветер скоростью до 169 км/ч.

В прошлые годы природные пожары в основном происходили в сельских районах Колорадо, но в этом году они подбираются к городам.

Причиной некоторых возгораний стали оборванные линии электропередач.

США Колорадо

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