Власти Колорадо продолжают подсчитывать ущерб от природного пожара

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Около тысячи домохозяйств и сельскохозяйственных построек разорены природным пожаром в американском штате Колорадо, сообщает в воскресенье Associated Press.

Агентство отмечает, что эти данные не окончательные.

По его информации, семь человек получили травмы, еще трое пропали без вести.

Начато расследование причин пожара, который начался в минувший четверг. У следователей есть определенные подозрения, в частности, в одном доме проведен обыск, но о каких-либо деталях пока не сообщается.

Агентство напоминает, что в этом районе была крайне засушливая осень, после которой началась практически бесснежная, но ветреная зима.