В Италии умерла первая женщина-босс мафиозной группировки "Каморра"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Бывшая победительница конкурсов красоты Ассунта Мареска, которая получила известность в середине 1950-х, расправившись с убийцей мужа, умерла в возрасте 86 лет.

Как отмечает The Guardian, она была первой женщиной-главарем неаполитанской мафии.

Мареске было 18 лет, она была на шестом месяце беременности, когда выследила высокопоставленного члена "Каморры" Антонио Эспозито, заказавшего убийство ее мужа. Она застрелила его прямо на улице Неаполя. На суде она заявила, что сделала бы это снова.

Следствие полагало, что стрелявших было несколько, но Ассунта Мареска, известная по прозвищу Пупетта ("Куколка"), желая укрепить свои позиции в мире мафии, настаивала, что она была единственным убийцей.

Мареска родила ребенка уже в тюрьме. С сыном Паскуалино она встретилась лишь через 14 лет после освобождения. Она активно продолжала участие в криминальной жизни Неаполя и другим ее прозвищем стало Мадам Каморра.

Затем Мареска стала жить с торговцем оружием и наркотиками Умберто Амматуро, у них родилась двойня. Однако любовник Куколки испытывал неприязнь к ее старшему сыну, который рассчитывал закрепиться в неаполитанской мафии.

В 1974 году Паскуалино отправился на встречу с Амматуро и пропал. Его мать подозревала, что любовник убил ее сына. Позднее она рассказывала, что постоянно ссорилась с Амматуро, но из-за их общих детей не ушла от него.

Позднее Мареску подозревали в причастности к убийству Чиро Галли, члена "Новой организации Каморры" - конкурирующей группировки, созданной Рафаэле Кутоло. Куколка публично бросила ему вызов в СМИ.

В 1982 году Мареска и Амматуро были арестованы за убийство ученого и неофашиста. Куколка провела за решеткой четыре года и была освобождена.

Она умерла в своем доме в Кастелламмаре-ди-Стабия после болезни.