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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президент Эстонии уверен в способности его страны справиться с «попытками вернуть мир в прошлый век»

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) призвал в новогодней речи не бояться трудностей и выступать в их преодолении единым народом.

"Так, единым народом, мы справимся с пандемией и со всеми другими серьезными проблемами. Потому что надо быть честными перед собой: вирус никуда не денется, продолжится миграционное давление, будут действовать террористы, сохранится желание какого-то большого государства определять статус других и еще много неприятных вещей, которые существуют в нашем мире", - сказал Карис.

"Со всем этим надо справляться. Мы справимся, при условии, что мы не будем бояться", считает глава государства.

По его словам, "Боязнь и страх - не помощники. Ни в решении внутренних, ни в преодолении международных проблем. Вместе со своими друзьями по обе стороны Атлантики мы справимся и с попытками вернуть этот мир в прошлый век, где большие решали, в чьей сфере влияния должны находиться маленькие. Эстония не одна и не останется одна, если мы сумеем видеть мир вокруг себя, замечать опасности, не упускать возможности. И, что самое важное, Эстония не бросает своих друзей, когда они нуждаются в помощи".

"Будет ли 2022 год легче? Пока нет ответа. Но мы знаем, что вместе мы обязательно справимся. И вклад в это может внести каждый", - уверен президент.

Он отметил, что "Мудрый и образованный народ - вот часть наших новогодних желаний".

Образование и наука помогут побеждать новые проявления кризиса и в новом году, подавлять высокие показатели распространения вируса, считает Карис.

Эстония президент

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