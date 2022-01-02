Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Неизвестный из Южной Кореи бежал в Северную

Сеул. 2 января. INTERFAX.RU - Как сообщило южнокорейское агентство "Ренхап", военные Южной Кореи зафиксировали нелегальный переход неизвестного человека из Южной Кореи на территорию Северной.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских Вооруженных Сил, этот человек был замечен двигающимся на Север через демаркационную линию. Меры, предпринятые для того, чтобы остановить его, не дали результата его личность также не установлена, сообщили в военные.

Южнокорейские власти по военной линии связи направили Северу сообщение по поводу инцидента, информировал ОКНШ, о реакции Пхеньяна пока не сообщалось.

КНДР Южная Корея

Новости

Что произошло за сутки: суббота, 1 января

Российских и чешских хоккеистов сняли с авиарейса за пьянство, курение и отказ от масок

Орбиту МКС поднимут 12 января

Орбиту МКС поднимут 12 января

Сторонники Саакашвили прекратили голодовку в Тбилиси

Американская актриса Бетти Уайт скончалась на 100-м году жизни

Американская актриса Бетти Уайт скончалась на 100-м году жизни

Овечкин довел до 754 число своих голов в НХЛ

Овечкин довел до 754 число своих голов в НХЛ

Казахстан принял от Белоруссии председательство в СНГ

Украинских военных отправят на обучение в 13 стран

Байден планирует в воскресенье поговорить с Зеленским по российской тематике

Байден выразил надежду на прогресс на переговорах с Россией

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });