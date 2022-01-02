Неизвестный из Южной Кореи бежал в Северную

Сеул. 2 января. INTERFAX.RU - Как сообщило южнокорейское агентство "Ренхап", военные Южной Кореи зафиксировали нелегальный переход неизвестного человека из Южной Кореи на территорию Северной.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских Вооруженных Сил, этот человек был замечен двигающимся на Север через демаркационную линию. Меры, предпринятые для того, чтобы остановить его, не дали результата его личность также не установлена, сообщили в военные.

Южнокорейские власти по военной линии связи направили Северу сообщение по поводу инцидента, информировал ОКНШ, о реакции Пхеньяна пока не сообщалось.