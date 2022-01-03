Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сирийский военнослужащий погиб при снайперском обстреле террористов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Сирии за минувшие сутки террористы совершили 5 обстрелов Идлибской зоны, один сирийской военный убит, сообщил в понедельник на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация), - заявил Журавлев.
По его словам, 2 обстрела были в провинции Латакия, в провинции Алеппо 2 обстрела, в провинции Хама - обстрел.
"В Хама в результате снайперского обстрела террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе Кавкаба убит один сирийский военнослужащий. В Алеппо в результате минометного обстрела террористов Ибизму по позициям в Урум-Эс-Сугра, ранения получили двое сирийских военнослужащих", - уточнил Журавлев.
По его словам, российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
"В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни", - добавил контр-адмирал.
"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились, а всего с начала процесса урегулирования российским Центром проведено 3033 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тыс. тонн", - рассказал Журавлев.

Сирия военнослужащий

Новости

Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий США и Турции в связи с ситуацией вокруг Украины

Полиция на западе Казахстана начала окружать протестующих

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадал 41 россиянин

ОПЕК выбрал нового генсека

Во Франции допустили, что ежедневные заражения COVID в стране достигают полумиллиона

Туристический автобус с россиянами столкнулся с легковушкой в Белоруссии

СМИ сообщили о переброске военных транспортников в казахстанский Актау на фоне протестов

Пять ядерных стран подтвердили приверженность договору о нераспространении

Вице-премьер Казахстана отправится в регион, протестующий из-за цен на газ

Вице-премьер Казахстана отправится в регион, протестующий из-за цен на газ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });