Сирийский военнослужащий погиб при снайперском обстреле террористов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Сирии за минувшие сутки террористы совершили 5 обстрелов Идлибской зоны, один сирийской военный убит, сообщил в понедельник на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация), - заявил Журавлев.

По его словам, 2 обстрела были в провинции Латакия, в провинции Алеппо 2 обстрела, в провинции Хама - обстрел.

"В Хама в результате снайперского обстрела террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе Кавкаба убит один сирийский военнослужащий. В Алеппо в результате минометного обстрела террористов Ибизму по позициям в Урум-Эс-Сугра, ранения получили двое сирийских военнослужащих", - уточнил Журавлев.

По его словам, российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

"В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни", - добавил контр-адмирал.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились, а всего с начала процесса урегулирования российским Центром проведено 3033 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тыс. тонн", - рассказал Журавлев.