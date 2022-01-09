Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Сирии террористы за сутки шесть раз обстреляли Идлибскую зону

Сирийский военный ранен во время одного из обстрелов провинции Идлиб

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Сирии за минувшие сутки террористы совершили шесть обстрелов Идлибской зоны, один сирийский военный ранен, сообщил в четверг на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 6 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация)", - заявил Журавлев.

"В провинции Идлиб в результате обстрела из миномета, произведенного террористами из района Кансафара по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий", - пояснил контр-адмирал.

По словам Журавлева, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция - в населенном пункте Бреде провинции Алеппо населению выдано 500 продовольственных наборов общим весом 4,9 тонны.

"Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3034 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тыс. тонн", - добавил он.

"Состоялось очередное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Авшария, Аджами-Мембидж, Метрас-Эль-Мвейлих; в провинции Ракка по маршруту Швихан-Бир-Шувихан; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса-ТелльТамр", - сообщил Журавлев.

Сирия Идлиб

Новости по теме

Новости

Столтенберг счел возможными компромиссы с Россией

Столтенберг счел возможными компромиссы с Россией
Массовые протесты в Казахстане

Минздрав Казахстана не подтвердил гибель 164 человек в результате беспорядков

Минздрав Казахстана не подтвердил гибель 164 человек в результате беспорядков
Пандемия коронавируса

На Кипре обнаружили вариант коронавируса с признаками "дельты" и "омикрона"

Массовые протесты в Казахстане

Из Казахстана вывезли более 1,4 тыс. россиян

Папа Франциск впервые за два года провел обряд крещения

Папа Франциск впервые за два года провел обряд крещения
Массовые протесты в Казахстане

МИД Киргизии потребовал от Казахстана освободить задержанного киргизского музыканта

Миротворцы останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Массовые протесты в Казахстане

Три военных самолета вылетели в Москву из Алма-Аты с гражданами РФ

Массовые протесты в Казахстане

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций
Массовые протесты в Казахстане

Киргизия отправила Казахстану ноту в связи с задержанием своего гражданина

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });