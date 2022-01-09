В Сирии террористы за сутки шесть раз обстреляли Идлибскую зону

Сирийский военный ранен во время одного из обстрелов провинции Идлиб

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Сирии за минувшие сутки террористы совершили шесть обстрелов Идлибской зоны, один сирийский военный ранен, сообщил в четверг на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 6 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация)", - заявил Журавлев.

"В провинции Идлиб в результате обстрела из миномета, произведенного террористами из района Кансафара по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий", - пояснил контр-адмирал.

По словам Журавлева, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция - в населенном пункте Бреде провинции Алеппо населению выдано 500 продовольственных наборов общим весом 4,9 тонны.

"Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3034 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тыс. тонн", - добавил он.

"Состоялось очередное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Авшария, Аджами-Мембидж, Метрас-Эль-Мвейлих; в провинции Ракка по маршруту Швихан-Бир-Шувихан; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса-ТелльТамр", - сообщил Журавлев.