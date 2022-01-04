Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Американские медики фиксируют рост темпов распространения COVID-19 в стране

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - За последние две недели в Соединенных Штатах число выявляемых ежедневно новых случаев заражения COVID-19 утроилось и превышает в настоящее время 400 тыс., сообщает агентство Associated Press (AP)со ссылкой на медицинские власти.

Сложная ситуация наблюдается в Нью-Йорке, где на прошлой неделе зарегистрирован ежедневный средний рост заражений коронавирусом в 37 тыс. против 17 тыс. до праздничных выходных.

По данным авторитетной американской клиники Мэйо, в США в настоящее время до 18% тестов на COVID-19 дают положительный результат, в Нью-Йорке этот показатель достиг 33%.

Всего за время пандемии в США выявлено более 56 млн инфицированных коронавирусом, от вызываемых им заболеваний в стране скончались более 827 тыс. человек.

Новости

Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий США и Турции в связи с ситуацией вокруг Украины

Полиция на западе Казахстана начала окружать протестующих

Пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Белоруссии

Пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Белоруссии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадал 41 россиянин

ОПЕК выбрал нового генсека

Во Франции допустили, что ежедневные заражения COVID в стране достигают полумиллиона

Туристический автобус с россиянами столкнулся с легковушкой в Белоруссии

СМИ сообщили о переброске военных транспортников в казахстанский Актау на фоне протестов

Пять ядерных стран подтвердили приверженность договору о нераспространении

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });