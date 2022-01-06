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В США более 206 млн человек полностью привились от COVID-19

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах по состоянию на минувшую среду полностью вакцинировано от коронавируса 206,8 млн человек, а 245,3 млн получили, по меньшей мере, одну из двух доз, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В США одобрены к применению и используются для иммунизации населения двухдозовые вакцины Moderna и Pfizer и однодозовая Johnson&Johnson.

Как заявил накануне президент США Джо Байден, несмотря на то, что в стране достаточно запасов вакцин от COVID-19 и бустерных прививок для абсолютно всех жителей страны, 35 млн человек в США все еще не привиты.

США удерживают лидерство по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. С начала пандемии в стране выявлено свыше 57 млн инфицированных, число летальных исходов превысило 830 тысяч.

Хроника 09 января 2020 года – 06 января 2022 годаПандемия коронавируса
США коронавирус

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