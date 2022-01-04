В Алматы из-за угрозы протестов перекрыли площадь Республики

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Алматы во вторник перекрыты площадь Республики и прилегающие к ней улицы, в этом районе с перебоями работает мобильный интернет, сообщили в соцсетях очевидцы.

Согласно распространяемым в соцсетях фото и видеороликам, полицейское оцепление выставлено по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Достык и Наурызбай батыра, туда не пускают автотранспорт. На саму площадь не пропускают пешеходов.

На данный момент акимат Алматы не дал разъяснения по поводу перекрытия площади.

Как сообщалось, в минувший понедельник площадь Республики так же была перекрыта и оцеплена полицией. Тогда власти города объясняли эти меры необходимостью проведения дезинфекции от COVID-19.

Однако сами горожане связывают такие меры с протестами в Мангистауской области, где проходят стихийные митинги против повышения цен на сжиженный газ.

Ранее в соцсетях лидер запрещенного в Казахстане движения "Демократический выбор Казахстана", беглый экс-банкир Мухтар Аблязов призывал своих сторонников выйти 4 января к 12:00 на митинг. Акции в поддержку протестующих в Мангистауской области планировали и другие оппозиционные силы.

В минувшее воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр. Аналогичные митинги проходят во всем регионе, в том числе в областном центре Актау.