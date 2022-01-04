МИД РФ осудил попытку "выдавить" миссию ООН из Косово

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Москве рассматривают объявление persona non grata представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) россиянина А. Н. Антонова как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, заявляют в МИД РФ.

"Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию Всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах. (...) Решительно осуждаем любые попытки ограничить деятельность или "выдавить" миссию ООН из Косово, предприняв агрессивные шаги, которые идут вразрез с духом и буквой резолюции СБ ООН 1244", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В МИД РФ надеются, что инцидент "получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН".

"Призываем МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по указанной резолюции СБ ООН обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников ооновской миссии", - подчеркивают на Смоленской площади.

В МИД напомнили, что 31 декабря 2021 г. "министерство иностранных дел" Косово объявило persona non grata представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке Антонова, являющегося российским гражданином. Это сделано якобы "из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово".