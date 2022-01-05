Жители Алма-Аты и Нур-Султана сообщили о восстановлении доступа в интернет

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Жители Алма-Аты и Нур-Султана сообщают о восстановлении доступа в интернет, но они по-прежнему испытывают трудности с отправкой сообщений через мессенджеры.

Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом, жители республики указывали на проблемы со связью.

По словам жителей страны, ряд казахстанских телеканалов также прекратил свое вещание в республике.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности республики, который ранее возглавлял бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.