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Во время действия ЧП в Казахстане религиозные мероприятия будут проходить без прихожан

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Религиозные мероприятия будут проходить без прихожан во время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, сообщил в четверг гостелеканал "Хабар 24".

"На период действия режима ЧП под запретом оказали массовые мероприятия, в том числе религиозные. Так, по всей стране не будут проводиться коллективные молитвы, храмы закрыты для посещений", - сообщил гостелеканал.

По его данным, без прихожан пройдут и рождественские богослужения, запланированные на 7 января.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

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