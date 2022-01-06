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В Казахстане продлили школьные каникулы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Казахстане продлены школьные каникулы до 17 января, студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24 января, сообщила первый замминистра образования Шолпан Каринова.

"По приказу министерства образования и науки школьные каникулы продлены до 17 января, учителя и другой персонал школы в зависимости от ситуации в регионе работают в штатном режиме. Детские дошкольные организации продолжают принимать детей, на сегодняшний день большая часть детсадов продолжают работать в штатном режиме. В колледжах и вузах идут зимние каникулы, они продолжатся до 24 января. Второй семестр в колледжах и вузах начнется 24 января", - сказала Каринова в эфире гостелеканала 24kz.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

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