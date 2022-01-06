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Дипломаты РФ помогли вернуться из Казахстана домой детской спортивной команде

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Детская спортивная команда, находившаяся на сборах в Алма-Ате, смогла вернуться на родину через Бишкек при содействии сотрудников МИД России, сообщает в четверг департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

"Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты Посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека", - говорится в его сообщении в твиттере.

Отмечается, что дети уже вылетели в Екатеринбург.

Казахстан МИД РФ Екатеринбург

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