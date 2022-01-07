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The Sun сообщила о столкновении российской подлодки и британского фрегата в 2020 году

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российская подводная лодка и фрегат ВМС Великобритании Northumberland столкнулись в Атлантическом океане в 2020 году, пишет газета The Sun.

Газета сообщила, что подлодка "вступила в контакт" гидролокатором британского фрегата HMS Northumberland, который отслеживал ее примерно в 200 милях к северу от Шотландии. Экипаж фрегата был вынужден прервать свою миссию и вернуться в порт для ремонта. По мнению источника в военно-морском флоте, весьма вероятно, что российская подлодка также была повреждена.

Считается, что это первое столкновение между судами российского и королевского военно-морского флота со времени окончания "холодной войны".

Россия Великобритания

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