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Что случилось этой ночью: пятница, 7 января

Крушение частного вертолета в Башкирии, Подавление беспорядков в Казахстане, Посещение Путиным рождественской службы в Ново-Огарево

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МВД Казахстана сообщило о контроле над всеми зданиями госорганов Алма-Аты. Прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в рамках расследования беспорядков. Виновным грозит наказание от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства. В ходе спецопераций в Казахстане задержано свыше 3 тыс. человек, ликвидировано 26 преступников, еще 18 ранены.

- Двое человек пострадали и один погиб при крушении вертолета в Башкирии. Позже стало известно о смерти второго пострадавшего в машине скорой помощи. Сообщалось, что частный вертолет AS 350 с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии около 23:20 по московскому времени.

- The Sun сообщила о столкновении российской подлодки и британского фрегата в 2020 году. Инцидент произошел в Атлантическом океане примерно в 200 милях (320 км) к северу от Шотландии.

- В Белом доме отреагировали на ситуацию с отправкой миротворцев ОДКБ в Казахстан. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс потребовали от властей Казахстана ответить на вопросы по поводу роли ОДКБ в урегулировании кризиса в Казахстане.

- Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево.

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