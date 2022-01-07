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Путин присутствует на рождественском богослужении в Ново-Огарево

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в церкви Спаса Нерукотворного Образа в своей резиденции Ново-Огарево.

Церковь была перестроена из деревянной в каменную в 1940-х годах. Сейчас она является домовой церковью Ново-Огарево. До настоящего времени на территории Ново-Огарёво сохранились возведенный в 1765 году храм Спаса Нерукотворного Образа, парк с ландшафтным дизайном и пруды. Сейчас здесь находится резиденция президента РФ "Ново-Огарёво".

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Ранее Песков сообщал журналистам, что президент намерен приехать на Рождество в один из храмов страны.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

В Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - Владимир Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах. В прошлом году президент присутствовал на Рождественском богослужении в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Липне XIII века, куда можно добраться только на катере или зимой по льду.

В 2020 и 2019 году Путин приезжал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга, где был крещен в младенчестве. В 2018 году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году - в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году. В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге. В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.

Рождество Владимир Путин

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