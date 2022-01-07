В Кремле подтвердили возможность телефонной беседы Путина и Макрона

Владимир Путин в Ново-Огареве проводит беседу с Эммануэлем Макроном по видеосвязи Фото: Михаил Климентьев/Sputnik/EPA/Vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают, что скоро президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут беседу по телефону. Об этом "Интерфаксу" сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что пока точная дата и время такого разговора еще не определены.

"С другой стороны, между двумя президентами контакты могут согласовываться весьма и весьма оперативно, - продолжил он. - Поэтому нельзя исключать, что в ближайшие дни такой контакт может состояться", - добавил он.

Ранее в пятницу Макрон заявил заявил на пресс-конференции в Париже, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным.

"Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два обстоятельных разговора по телефону с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор", - сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что 21 декабря два президента обсудили по телефону урегулирование конфликта в Донбассе, а также российские требования гарантий безопасности от НАТО и США в Европе.