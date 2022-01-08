Что случилось этой ночью: суббота, 8 января

Задержание "граждан соседнего государства" в Казахстане, пожар в пансионате для пожилых в Кемерово и телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МВД Казахстана сообщило о задержании более 4 тысяч человек, в числе которых "граждане соседнего государства". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что всего "на Алма-Аты было не менее шести волн нападений террористов" общей численностью 20 тысяч человек. По словам очевидцев, утром 8 января в Алма-Ате снова была слышна стрельба. Между тем в казахстанской столице Нур-Султане утром в субботу возобновился доступ к интернету.

- Четыре человека погибли при пожаре в пансионате для пожилых "Золотой Век" в Кемерово. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, после ликвидации огня и проветривания постояльцы вернулись в здание. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, прокуратура организовала проверку.

- Пресс-служба президента Белоруссии сообщила о телефонном разговоре Лукашенко с Назарбаевым - первым президентом Казахстана, который не появляется на публике с начала масштабных протестов в стране. Согласно сообщению, в ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане.

- НАТО считает реальным риск военного конфликта РФ с Украиной, заявил генесек альянса Йенс Столтенберг. При этом он назвал позитивным сигналом готовность Москвы сесть за стол переговоров и заверил, что "НАТО вступит в добросовестный и содержательный диалог с Россией". В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что расширение НАТО на восток противоречит "принципу неделимой безопасности в Европе", а сам альянс он назвал "рудиментом холодной войны".

- Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю зондом "Чанъэ-5" в 2020 году. По их данным, вода в лунном грунте по большей части появилась благодаря солнечному ветру.