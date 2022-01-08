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МВД Казахстана сообщило о задержании 4 тысяч человек

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Казахстане по состоянию на утро 8 января задержаны 4 тысячи человек, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Всего по стране задержано около 4 тысяч человек, 100 из них - в Алма-Ате", - говорится в сообщении.

2 января в Жанаозене начались протесты против резкого повышения цен на сжиженный газ. Протесты расширились на всю страну и получили политический характер, но затем переросли в беспорядки, стычки с силовиками и мародерство.

5 января президент отправил в отставку правительство и отдельных силовиков, возглавил Совет безопасности Казахстана вместо первого президента Нурсултана Назарбаева. Повышение цен на газ было временно отменено. В стране был введен режим ЧП и отключен интернет и мобильная связь. Работа всех банков страны была приостановлена 6 января.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Казахстан Алма-Ата

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