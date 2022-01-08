В центре Минска рухнул мост

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В центре Минска на улице Немига ночью 8 января обрушилось часть путепровода, на месте происшествия работают ГАИ и МЧС.

"В связи с обрушением моста на проспекте Победителей над улицей Немига закрыто движение всех видов транспорта, включая и общественный (...). Здесь дежурят дополнительные наряды ДПС, установлены ограждения, дорожные знаки, запрещающие движение, а также информирующие о введении временных ограничений", - сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Мингорисполкома.

Обрушение произошло около 03:00, по предварительным данным, жертв нет.

В Минсктрансе предупредили об изменении движения общественного транспорта в центре Минска, некоторые маршруты отменены.

Ожидаются пробки.