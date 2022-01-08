Предварительной причиной обрушения моста в Минске назвали усталость конструкций

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Минские власти назвали предварительную версию обрушения моста в Минске в ночь на субботу, причина в усталости конструкций.

"Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через улицу Немига в Минске - усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур)", - говорится в сообщении Мингорисполкома.

Отмечается, что все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно и тщательно. На данный момент идет выяснение, кто и когда проводил экспертизу износа конструкций и давал заключение об их пригодности к эксплуатации.

Согласно данным синоптиков, за последние 5 недель - с 1 декабря 2021 года по 7 января 2022 года - температура воздуха в Минске более 15 раз совершала "переход через 0", зачастую падение и повышение температуры происходило на 5 и более градусов в течении нескольких часов.

Как утверждают в Мингорисполкоме, такая температурная динамика является наиболее разрушительной для дорожного полотна и железобетонных конструкций, которые находятся под постоянной нагрузкой.

В ведомстве заверили, что путепровод на проспекте Победителей над улицей Немига демонтируют. "Пока производится демонтаж обрушившейся части. Специалисты также обследовали весь путепровод. Его, включая часть, предназначенную для движения транспортных средств, затем также демонтируют", - отметил замглавы Мингорисполкома Александр Дорохович в субботу.

Около 3 часов ночи 8 января в центре Минска обрушился мост. По предварительным данным жертв нет.