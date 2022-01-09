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Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 января

Заявление ОДКБ о правомерности отправки миротворцев в Казахстан, обсуждение в США новых санкций в отношении РФ, переговоры ЕС и США о ситуации вокруг Украины

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ОДКБ указали, что миротворцы были отправлены в Казахстан в рамках международных норм. По словам представителя организации, после обращения президента страны были введены в действие статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности.

- Власти Алма-Аты сообщили о вспышках ожесточенного сопротивления боевиков в городе. Они оказывают вооруженное сопротивление до сих пор, отметили чиновники. При этом заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров указал на стабилизацию ситуации.

- Чиновники США заявили о возможности новых санкций против РФ в случае нападения на Украину. По данным агентства Associated Press, эти санкции могут включать значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, и потенциально товары иностранного производства, подпадающие под юрисдикцию США.

- Боррель и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины. Разговор представителей двух стран прошел после того, как Боррель посетил Украину. Стороны договорились, что "любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Европейского союза".

- Задержанного в Казахстане внештатного корреспондента RT отпустили на свободу. Станислав Обищенко связался с женой из гостиницы, говорится в сообщении телеканала. О его задержании стало известно в субботу днем.

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