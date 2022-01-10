Сильное землетрясение произошло в Греции

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на севере Греции, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:44 по Москве в понедельник землетрясения находился примерно в 8 км от границы с Северной Македонией, в 26 км южнее северомакедонского города Битола.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По данным американских сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 7 км к северо-северо-западу от греческого города Флорина.