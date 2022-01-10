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Кипр продлил действие ПЦР-теста перед поездкой до 72 часов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Власти Кипра вернули прежние условия для ПЦР-тестирования перед поездкой в страну: до 31 января путешественникам нужен тест, сделанный за 72 часа до поездки, а не за двое суток, сообщает правительственный портал.

"С 6 по 31 января 2022 года все пассажиры старше 12 лет, прибывающие на Кипр, должны сдать ПЦР-тест в лаборатории не ранее, чем за 72 часа до вылета. Напоминаем, что по прибытии все пассажиры, независимо от их прививочного статуса, будут проходить еще один ПЦР-тест за свой счет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 4 по 15 января на Кипре требовался отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки.

Как отмечается на сайте Cyprus Flight Pass, стоимость тестирования составит 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса. Результаты теста будут доступны в течение 3 часов на платформе covid-testcyprus.com. Если путешественники не хотят сдавать тест, то им предстоит соблюдать двухнедельный карантин. Пассажиры могут быть освобождены на 7-й день при условии, что они проведут лабораторное исследование ПЦР. Расходы на карантин и анализы ложатся на самого пассажира.

Кроме того, все пассажиры, въезжающие на Кипр, обязаны пройти экспресс-тест на антиген спустя 72 часа с момента прибытия на остров. Тест бесплатный и проводится в мобильных медпунктах при предъявлении посадочного талона и загранпаспорта. От него освобождены те, кто получил бустерную прививку или ревакцинировался.

Кипр

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