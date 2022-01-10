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США ввели санкции против министра обороны и других официальных лиц Никарагуа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов США в понедельник ввело санкции против чиновников Никарагуа, когда президент страны Даниэль Ортега должен быть приведен к присяге, сообщает агентство Associated Press.

Ведомство объявило о готовности замораживать активы в США, если таковые имеются, министра обороны страны Розы де Ривас, а также высокопоставленных чиновников в военном, телекоммуникационном секторах, в горнодобывающей отрасли. Американским гражданам в рамках этих санкций будет запрещено совершать сделки с подпавшими под ограничения людьми.

Кроме того, госдепартамент США ввел визовые ограничения для 116 лиц: государственных служащих, включая сотрудников тюрем, полицейских, военных, мэров, прокуроров, работников сферы образования.

Ожидается, что инаугурация Ортеги на посту президента состоится позже 10 января. Выборы президента прошли 7 ноября 2021 года, Ортега переизбрался на четвертый срок подряд. На Западе результаты выборов подвергли критике. Ортега находится у власти уже 14 лет.

Никарагуа США

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