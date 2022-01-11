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Ереван сообщил о гибели двоих военных в результате огня со стороны ВС Азербайджана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих ВС Армении погибли, еще двое получили ранения в результате огня со стороны ВС Азербайджана, сообщает Минобороны Армении.

"11 января в результате совершенной подразделениями ВС Азербайджана провокации на восточном направлении армяно-азербайджанской границы погибли военнослужащие - рядовые Артур Мхитарян (2002 г.р.) и Рудик Гарибян (2002 г.р.)", - заявили в пресс-службе военного ведомства.

В министерстве отметили, что еще двое военнослужащих ранены, их жизни вне опасности.

В Минобороны сообщили также, что по состоянию на 20:00 по московскому времени обстановка на армяно-азербайджанской границе сравнительно стабильная.

Ранее в Ереване сообщали, что ВС Азербайджана ведут огонь в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов.

Между тем, Минобороны Азербайджана сообщало об обострившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана проводят адекватные ответные меры без применения авиации и артиллерии.

Армения Азербайджан

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