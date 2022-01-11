"Аэрофлот" возобновляет полеты в ряд казахстанских городов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" возобновляет полеты в казахстанские города Актобе, Костанай и Караганда, сообщает авиакомпания.

С 15 января возобновляются рейсы Москва-Актобе (SU1948/1949), с 16 января - Москва-Костанай (SU1952/1953), с 17 января - Москва-Караганда (SU1936/1937).

"В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику", - отметили в компании.

Как сообщалось, 10 января "Аэрофлот" возобновил регулярные полеты в Нур-Султан. С 12 по 18 января рейсы выполняются по скорректированному графику. В дальнейшем полеты в столицу Казахстана будут выполняться ежедневно по расписанию авиакомпании.

"О возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент "Аэрофлот" проинформирует дополнительно", - отметили в компании.