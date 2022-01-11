Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:02Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 434 812+3 279 475

"Аэрофлот" возобновляет полеты в ряд казахстанских городов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" возобновляет полеты в казахстанские города Актобе, Костанай и Караганда, сообщает авиакомпания.

С 15 января возобновляются рейсы Москва-Актобе (SU1948/1949), с 16 января - Москва-Костанай (SU1952/1953), с 17 января - Москва-Караганда (SU1936/1937).

"В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику", - отметили в компании.

Как сообщалось, 10 января "Аэрофлот" возобновил регулярные полеты в Нур-Султан. С 12 по 18 января рейсы выполняются по скорректированному графику. В дальнейшем полеты в столицу Казахстана будут выполняться ежедневно по расписанию авиакомпании.

"О возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент "Аэрофлот" проинформирует дополнительно", - отметили в компании.

Аэрофлот Казахстан

Новости

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Массовые протесты в Казахстане

Сформирован новый состав правительства Казахстана

Сформирован новый состав правительства Казахстана
Пандемия коронавируса

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца

Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации обстановки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });