Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту со 105 спутниками, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск в рамках миссии Transporter 3 был осуществлен в 10:25 по времени Восточного побережья США (18:25 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета должна вывести на орбиту 105 малых космических аппаратов почти 30 операторов из двух десятков стран мира. Вес каждого не превышает 200 кг. Стоимость запуска для одного мини-спутника составляет $1 млн.

Примерно через 1,5 часа после запуска они будут выведены на солнечно-синхронную орбиту.

Через 8 минут 27 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков уже в десятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на космодроме.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны будут выловить из Атлантики две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах.

Это уже второй запуск ракеты SpaceX в текущем году. 7 января ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 49 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Это был 35-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1991 космического аппарата Starlink.