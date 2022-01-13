Ракета SpaceX вывела на орбиту 105 мини-спутников

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту 105 мини-спутников, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Циклограмма вывода спутников завершена", - говорится в сообщении.

Запуск в рамках миссии Transporter 3 был осуществлен в 10:25 по времени Восточного побережья США (18:25 по Москве) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Примерно через 1,5 часа ракета вывела на солнечно-синхронную орбиту 105 малых космических аппаратов почти 30 операторов из двух десятков стран мира. Вес каждого не превышает 200 кг. Стоимость запуска для одного мини-спутника составляет миллион долларов.

При этом через 8 минут 27 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков уже в десятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны были выловить из Атлантики две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах.

Это уже второй запуск ракеты SpaceX в текущем году. 7 января ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 49 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Это был 35-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1991 космического аппарата Starlink.