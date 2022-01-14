Что случилось этой ночью: пятница, 14 января

Голосование Сената США по санкциям против "Северного потока 2", сокращение запасов газа в Европе и рекорды российских фигуристов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США отклонил законопроект о новых санкциях против "Северного потока 2", предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Хотя за санкции проголосовали больше половины сенаторов, необходимых 60 голосов законопроект не набрал. После голосования Круз вновь призвал президента США Джо Байдена "прислушаться к Сенату, народу и правительству Украины" и ввести санкции против российского газопровода.

- Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 50% из-за сильных отборов. По итогам газовых суток 12 января общий уровень запасов в ПХГ Европы упал до 49,33% - это на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. Импорт СПГ в январе 2022 года растет в 2,4 раза по отношению к уровню января прошлого года и по итогам месяца может установить новый рекорд.

- НАТО и США выступили против размещения российских ракет в Венесуэле и на Кубе, которого в случае провала переговоров с Западом не исключил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В НАТО заявили, что ряд стран будет обеспокоен таким развитием событий, а советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал "отреагировать решительно".

- Верховный суд США заблокировал указ Байдена об обязательных прививках от COVID-19 в крупных компаниях. Президент США выразил разочарование тем, что "Верховный суд решил заблокировать требования здравого смысла". При этом суд поддержал мандат на вакцинацию для медработников в учреждениях, финансируемых из федерального бюджета.

- Фигуристы Мишина и Галлямов с рекордом мира выиграли чемпионат Европы в соревновании спортивных пар. По сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 239,82 балла, побив рекорд, установленный несколько минут назад другой российской парой: Тарасова и Морозов набрали 236,43 балла. Бронзу также завоевали россияне - Бойкова и Козловский (227,23).