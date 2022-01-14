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ОДКБ в 2022 году проведет операцию по борьбе с наркотрафиком из Афганистана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В этом году Организация Договора о коллективной безопасности проведет три этапа операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков у границы с Афганистаном, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"У нас целый комплекс мероприятий спланирован на этот год по разным направлениям - по военной безопасности, по борьбе с терроризмом, в том числе по линии реальных операций. Это мероприятия по борьбе с наркотрафиком. Тема приобретает особую актуальность в связи с последними событиями в Афганистане. Мы планируем там три этапа одной операции по борьбе с наркотрафиком", - сказал Зась в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

По его словам, в 2022 году будет реализован еще "целый комплекс задач".

Эти планы, сказал Зась, составлены "с учетом той ситуации, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ и с учетом тех решений, которые были приняты на последнем саммите глав государств в Душанбе и приоритетов Армении на этот год".

ОДКБ Станислав Зась Афганистан

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