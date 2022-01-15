Сирийский военный погиб при обстреле Идлибской зоны

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Сирии за минувшие сутки террористы группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация) совершили шесть обстрелов Идлибской зоны, один сирийской военный погиб, сообщил в субботу на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

По словам контр-адмирала, в провинции Алеппо было 4 обстрела, в провинции Идлиб - 2 обстрела.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин, погиб один сирийский военнослужащий", - отметил Журавлев.

По его словам, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

"Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 039 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тыс. тонн", - отметил руководитель Центра по примирению.

"Состоялось очередное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Мембидж, Аджами-Авшария; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса-ТелльТамр; в провинции Хасеке по маршруту Камишлия-Дивар", - сообщил Журавлев.