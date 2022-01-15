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В Техасе неизвестный мужчина взял прихожан синагоги в заложники

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина захватил заложников в синагоге в городе Колливилл (штат Техас). Об этом сообщает в субботу местная полиция.

"Мы сейчас проводим операцию спецназа у дома № 6100 по улице Плизэнт Ран. Все жители близлежащих домов были эвакуированы. Пожалуйста, держитесь подальше", - сообщила полиция в твиттере.

Вооруженный мужчина утверждает, что он расположил взрывные устройства в нескольких местах, взял раввина и еще троих людей в заложники, передает телеканал ABC News.

На месте работают местные правоохранители, спецназ и ФБР. Представитель американской администрации сообщил, что Белый дом следит за происходящим в синагоге в Колливилле, пишет CNN.

США Колливилл Техас

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