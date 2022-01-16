Полиция Далласа усилила охрану синагог после захвата заложников в Техасе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - После захвата заложников в синагоге в Колливилле власти Далласа (штат Техас) ввели дополнительные патрули полиции у еврейских религиозных центров. Об этом сообщил в субботу мэр города Эрик Джонсон.

"В качестве меры предосторожности полиция Далласа развернула дополнительные патрули около синагог и других объектов. Полиция работает с еврейской общиной, местными властями, властями штата, федеральными (ведомствами) для отслеживания любых вызывающих беспокойство вопросов и угроз в связи с ситуацией в Колливилле", - написал в твиттер мэр Далласа.

As a precaution, @DallasPD is deploying additional patrols to Dallas synagogues and other sites. Police are working with the Jewish Federation and our local, state, and federal partners to monitor any concerns or threats based on the situation in Colleyville. — Mayor Eric Johnson (@Johnson4Dallas) January 15, 2022

Ранее сообщалось, что неизвестный вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге в городе Колливилл (штат Техас). По сообщениям СМИ, его зовут Мохаммад Сиддики. Он требует освобождения его сестры Аафии Сиддики, которая ранее была приговорена американским судом к 86 годам тюремного заключения по обвинению в террористической деятельности и убийство американского военнослужащего. Позже адвокат ее брата, Джон Флойд, сообщил ABC News по телефону, что его клиент находится в Хьюстоне, и он передал эту информацию правоохранительным органам.

Пока сообщений о возможных пострадавших и жертвах не поступало, полиция ведет переговоры с подозреваемым.