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Полиция Далласа усилила охрану синагог после захвата заложников в Техасе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - После захвата заложников в синагоге в Колливилле власти Далласа (штат Техас) ввели дополнительные патрули полиции у еврейских религиозных центров. Об этом сообщил в субботу мэр города Эрик Джонсон.

"В качестве меры предосторожности полиция Далласа развернула дополнительные патрули около синагог и других объектов. Полиция работает с еврейской общиной, местными властями, властями штата, федеральными (ведомствами) для отслеживания любых вызывающих беспокойство вопросов и угроз в связи с ситуацией в Колливилле", - написал в твиттер мэр Далласа.

Ранее сообщалось, что неизвестный вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге в городе Колливилл (штат Техас). По сообщениям СМИ, его зовут Мохаммад Сиддики. Он требует освобождения его сестры Аафии Сиддики, которая ранее была приговорена американским судом к 86 годам тюремного заключения по обвинению в террористической деятельности и убийство американского военнослужащего. Позже адвокат ее брата, Джон Флойд, сообщил ABC News по телефону, что его клиент находится в Хьюстоне, и он передал эту информацию правоохранительным органам.

Пока сообщений о возможных пострадавших и жертвах не поступало, полиция ведет переговоры с подозреваемым.

США Техас

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