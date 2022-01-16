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На побережье Японии обрушилось цунами

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цунами, вызванное мощным подводным извержением вулкана близ Тонги, достигло побережья Японии поздно вечером в субботу, сообщает газета The Japan Times.

Предупреждение о цунами сначала было объявлено на островах Амами и Токара, а затем распространено на побережье префектуры Иватэ. По данным агентства, в этих районах были возможны волны высотой до 3 метров.

В районе Коминато на острове Амами в субботу в 11:55 были зафиксированы волны высотой 1,2-метра. На остальной части Тихоокеанского побережья страны и в некоторых районах, выходящих к Японскому морю, действовало предупреждение о менее мощном цунами. В районах вдоль побережья от Хоккайдо до Окинавы были зафиксированы волны высотой 1 метр.

Тех, кто находился в пострадавших районах, настоятельно призвали эвакуироваться из приморских районов.

Метеорологическое агентство в субботу вечером выпустило предупреждение о вероятности цунами, которое стало следствием изменений атмосферного давления на обширных территориях из-за извержения вулкана близ Тонги.

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