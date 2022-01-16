SpaceX запланировала запуск новой группы интернет-спутников Starlink на 18 января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX собирается 18 января вывести на орбиту очередную партию из 49 интернет-спутников Starlink, следует из данных специализированного сайта Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить во вторник в 03:26 мск (в понедельник в 17:26 по времени Восточного побережья США) со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 36-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1991 космического аппарата.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.