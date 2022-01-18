Запуск ракеты компании SpaceX с интернет-спутниками Starlink перенесли из-за непогоды

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 49 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся во вторник по московскому времени, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Учитывая более благоприятные погодные условия для старта и посадки первой ступени, теперь планируем осуществить запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink во вторник, 18 января в 17:04 по времени Восточного побережья США (в среду, 19 января в 01:04 мск)", - говорится в сообщении.

Запуск должен состояться со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 36-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1991 космического аппарата.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.