В США прошел новый тестовый полет гигантского двухфюзеляжного самолета

Самолет Stratolaunch во время первых летных испытаний Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американский гигантский двухфюзеляжный самолет Roc, предназначенный для воздушных запусков многоразовых гиперзвуковых планеров, в воскресенье совершил свой третий успешный испытательный полет, сообщила компания-разработчик Stratolaunch Systems.

Самолет с самым большим в мире размахом крыльев вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве в штате Калифорния. Более четырех часов он выполнял различные летные маневры на высоте примерно 6,7 тыс. метров, после чего успешно приземлился, говорится в сообщении.

Размах крыльев двухфюзеляжного шестидвигательного самолета Stratolaunch достигает 117 метров, его длина составляет 73 метров. Масса самолета достигает 230 тонн, а максимальная взлетная масса - около 590 тонн. Максимальная дальность полета самолета с полной нагрузкой составляет 3,7 тыс. км.

Самолет испытывается в качестве воздушной платформы для запуска гиперзвуковых планеров многоразового использования под названием Talon-A, создаваемых компанией Stratolaunch Systems, в целях доставки грузов на орбиту. Длина Talon-A составляет 8,5 метра, ширина - 3,4 метра, масса - 2,72 тонны. Планируется, что после сброса с самолета-носителя планер сможет развивать скорость в семь Махов. После выполнения миссии Talon-A должен совершать посадку на обычную взлетно-посадочную полосу.

Как сообщили в компании, первый полет самолета с гиперзвуковым планером планируется осуществить в текущем году.

Полезная нагрузка, общая масса которой может достигать семи тонн, подвешивается между двумя фюзеляжами самолета Stratolaunch. Он способен выполнять полеты на высоте до 13,7 тыс. метров, с которой может сбрасывать ракеты, которые затем с помощью собственных двигателей будут выходить на орбиту.

По словам разработчиков, такой метод существенно удешевляет процесс космических запусков, так как позволяет экономить на ракетном топливе.

Первый полет самолета Stratolaunch состоялся 13 апреля 2019 года, второй - 29 апреля 2021 года.