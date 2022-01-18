Кремль обеспокоили заявления Лондона и Вашингтона о возможности поставок ПЗРК Украине

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "чрезвычайно опасными" заявления из Лондона и Вашингтона о возможности поставок на Украину вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), отметили, что подобные шаги будут способствовать росту напряженности в регионе.

"Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую являются не только оборонительными, но и наступательными, тем более здесь, как вы говорите, упоминались ПЗРК. Циркуляция ПЗРК – это отдельная субстанция, которая регулируется международным правом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления министра обороны Великобритании и американских сенаторов о возможности поставок таких вооружений на Украину.

"Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряженности", - констатировал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что предложенный американскими сенаторами-демократами законопроект о санкциях против России в случае ее нападения на Украину, также предусматривает активизацию военной помощи Киеву. В распространенном ранее тексте законопроекта отмечалось, что "во время 2022 финансового года США должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружения на Украину, а не в другие страны и регионы". Среди прочего, авторы документа требуют "план по передаче Украине вооружения, которое ранее было подготовлено для проведения операций в Афганистане".