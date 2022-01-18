Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:54Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

Кремль обеспокоили заявления Лондона и Вашингтона о возможности поставок ПЗРК Украине

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "чрезвычайно опасными" заявления из Лондона и Вашингтона о возможности поставок на Украину вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), отметили, что подобные шаги будут способствовать росту напряженности в регионе.

В миреСША подтвердили готовность увеличить военную помощь УкраинеЧитать подробнее

"Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую являются не только оборонительными, но и наступательными, тем более здесь, как вы говорите, упоминались ПЗРК. Циркуляция ПЗРК – это отдельная субстанция, которая регулируется международным правом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления министра обороны Великобритании и американских сенаторов о возможности поставок таких вооружений на Украину.

"Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряженности", - констатировал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что предложенный американскими сенаторами-демократами законопроект о санкциях против России в случае ее нападения на Украину, также предусматривает активизацию военной помощи Киеву. В распространенном ранее тексте законопроекта отмечалось, что "во время 2022 финансового года США должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружения на Украину, а не в другие страны и регионы". Среди прочего, авторы документа требуют "план по передаче Украине вооружения, которое ранее было подготовлено для проведения операций в Афганистане".

РФ США Великобритания

Новости по теме

Новости

Захарова заявила, что дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы

Захарова заявила, что дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы
Пандемия коронавируса

В Кремле заявили, что не обсуждают возможность введения всероссийского локдауна

Meta оспорила назначенный ей в России оборотный штраф

Нацпроект по "Образованию" замкнул рейтинг по исполнению расходов бюджета

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

Российские военные примут участие во внезапной проверке в Белоруссии

Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

TikTok начал исполнение закона о "приземлении"

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

На Госуслугах появится возможность входа с помощью биометрии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });