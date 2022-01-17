Греция ввела штрафы в 100 евро для пожилых не привитых от COVID граждан

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Греции в понедельник ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет, при этом отказывающимся от вакцинации грозят штрафы, сообщает The Guardian.

По данным издания, в течение января штраф составит 50 евро, а в последующие месяцы – 100 евро, отмечает The Guardian.

"Фактор возраста важен, учитывая его влияние на общественную службу здравоохранения", - цитирует издание слова министра здравоохранения Греции Таноса Плевриса.

Около двух третей греков в настоящий момент вакцинированы, в то время как средний показатель по ЕС – больше 70%. Показатель смертности и ежедневных госпитализаций вырос после распространения варианта "омикрон", хотя нагрузка на отделения реанимации немного снизилась, передает The Guardian.

В прошлом году в Греции была введена обязательная вакцинация для медицинских работников. Начиная с 1 февраля срок действия сертификата о вакцинации будет составлять семь месяцев, затем человек должен будет сделать бустерную вакцину.

Согласно данным статистического портала Worldometer, с начала пандемии в Греции более 1,6 млн человек заразились COVID-19, около 21,7 тыс. скончались, 1,2 млн выздоровели.