Фон дер Ляйен покинула сессию Европарламента после выявления COVID у ее шофера

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник была вынуждена прервать визит в Страсбург и вернуться в Брюссель из-за выявления заражения коронавирусом у ее шофера.

"Мой шофер сдал положительный тест на COVID-19. К сожалению, поэтому я должна отменить участие в сессии Европейского парламента. Я возвращаюсь в Брюссель", - написала она в твиттере.

Пленарная сессия Европейского парламента в Страсбурге проходит 17-20 января.