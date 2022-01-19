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Оператором утильсбора на автотранспорт в Казахстане назначена госкомпания

Ранее взиманием данного сбора занималось частное предприятие

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана приняло постановление о том, что деятельность ТОО "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Информация была размещена на сайте правительства страны.

Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства.

Согласно документу, новым оператором утилизационных платежей назначено акционерное общество "Жасыл даму".

Ранее взиманием утилизационного сбора занималось частное ТОО "Оператор РОП". Однако президент Казахстана раскритиковал деятельность фирмы и заявил, что эти функции должны быть переданы госструктуре, как это сделано в ряде зарубежных стран.

По данным министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, "Оператор РОП" с 2016 года по настоящее время собрал 691,9 млрд тенге в виде утилизационного платежа, из которых казахстанским автопроизводителям возвращены 338,9 млрд тенге, на решение экологических проблем направлены 102 млрд тенге, на налоги - 49,1 млрд тенге, остаток превышает 200 млрд тенге.

Программа по выкупу старых автомобилей действует в Казахстане с ноября 2016 года. Программа по приему на утилизацию вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники запущена с ноября 2020 года.

Казахстан Жасыл даму

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