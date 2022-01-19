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В Казахстане одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

В Казахстане одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрил проект закона, предусматривающий отмену пожизненного председательства первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, сообщил депутат Канат Нуров.

"Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее Народа Казахстана и Совете Безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса. В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы о "Первом президенте РК - Ел Басы", "Об Ассамблее Народа Казахстана" и "О Совете Безопасности РК" в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту Казахстана - по должности, а не по личности", - написал Нуров на своей странице в Facebook.

В пресс-службе мажилиса парламента Казахстана уточнили, что указанные поправки были в одобренном в среду палатой законопроекте "О внесении изменения в закон "О политических партиях".

Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года Назарбаев передал свои полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Передать пост главы Совета безопасности Токаеву Назарбаев решил во время январских массовых беспорядков.

Казахстан Нурсултан Назарбаев

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