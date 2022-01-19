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Интеграцию европейского манипулятора ERA в МКС отложили из-за технических проблем

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав МКС отложены из-за технических проблем с манипулятором, сообщил начальник отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Полещук.

"Для этого экипажа предполагались еще полеты по инициализации ERA, но некоторые проблемы с ERA перенесли эти работы на следующий экипаж", - сообщил Полещук.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что выходы в открытый космос, в ходе которых предполагалась провести интеграцию манипулятора, пройдут 27 января и 2 февраля.

Как сообщалось, следующий экипаж прибудет к МКС 18 марта. В его состав войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 14 января Артемьев сообщал, что экипаж совершит шесть-семь выходов в открытый космос.

Ранее руководитель летно-космического центра ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери сообщил, что для установки манипулятора ERA потребуется три выхода в открытый космос. Также, по его словам, в ходе последующих трех выходов космонавты с помощью ERA будут устанавливать дополнительное оборудование.

Калери отметил, что настроить манипулятор ERA, который размещен на модуле "Наука", помогут астронавты ЕКА.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства германской компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука".

В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

МКС

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