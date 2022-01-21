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В Гэмпшире спасатели выманили собаку из зоны прилива дроном с сосиской

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Гэмпшире спасатели выманили сбежавшую от хозяйки собаку, которая застряла в топком месте и могла утонуть, с помощью дрона с привязанной к нему сосиской, сообщает Guardian.

Джек-рассел терьер Милли сорвалась с поводка и убежала от хозяйки. Четыре дня спустя ее нашли в окрестностях Портсмута в литторальной зоне, которую могло затопить ближайшим приливом. На зов собака не шла, по участкам суши или по воде на лодке люди до нее добраться не могли, и тогда была разработана спецоперация с дроном.

Местная жительница добровольно купила для спасателей сосиски в Aldi и сварила их. Одну сосиску привязали к дрону и подогнали его к Милли. Собака, следуя за сосиской, выбежала на твердую сушу и была спасена, но немедленно убежала снова, уже в другом направлении. В итоге ее все же поймали владельцы.

Председатель местной поисковой команды Denmead Drone Search and Rescue Крис Тейлор в интервью Guardian сказал, что до сих пор спасателям не приходилось прибегать к использованию сосисок, но эта безумная идея все же сработала.

Великобритания Гэмпшир Портсмут

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