МИД РФ сообщил, что получил первую реакцию США на предложения по безопасности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская сторона в ходе переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по безопасности, дала некоторые ответы американской стороне, которые помогут Вашингтону сформировать письменные ответы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже слышали первую реакцию США, пока устную, на то, что обсуждалось в тех форматах на уровне наших заместителей. Реакция, как американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, - реакция была предварительной", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с Блинкеном.

По словам министра, встреча "сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне... подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО".

Отвечая на вопрос о том, почему встреча с Блинкеном продолжилась лишь полтора часа, является ли это плохим знаком, Лавров сказал: "Пунктуальность не может быть плохим знаком".

"Мы планировали эту встречу на полтора часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать", - отметил глава российского МИД.

Лавров также заявил, что российская сторона считает правильным обнародовать ответы США по гарантиям безопасности после их получения.

"Это вопрос, который необходимо будет задать американским коллегам. Я сегодня думал об этом, но пока ответа нет, мы не будем эту тему поднимать, поскольку это их собственность, которая будет нам передана в качестве их позиции. Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали", - сказал он.

Ранее в ходе пресс-конференции Лавров также сообщил, что США на следующей неделе пообещали передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.